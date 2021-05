Livro revela relações "inapropriadas" de filha e nora de Trump com agentes dos Serviços Secretos

(em português), ainda não está à venda, mas o Guardian teve acesso a uma cópia e revelou excertos que já se tornaram polémicos.O livro da jornalista Carol Leonnig revela, de acordo com o jornal britânico, que, nomeadamente por parte da filha e da nora do ex-presidente republicano.Vanessa Trump, ex-mulher de Donald Trump Jr., terá tido uma relação do foro amoroso com um dos funcionários contratados para proteger a família, segundo revela Leonnig. No livro que deve ser publicado na próxima semana, a autora escreve queSegundo a mesma cópia, Vanessa Trump pediu o divórcio em 2018 - uma ação que não teve contestação - e o agente com quem se envolveu não terá sido alvo de qualquer ação disciplinar.

Tiffany Trump terminou namoro por "Agente Secreto"

Carol Leonnig, que venceu o prémio Pulitzer em 2015 depois de ter denunciado falhas de segurança nos Serviços Secretos, revela ainda que há uma outra relação suspeita: a filha de Donald Trump, Tiffany Trump, também se terá envolvido com um outro membro dos Serviços Secretos, responsável pela sua segurança. Carol Leonnig integrou a equipa do Washington Post que divulgou ainda os documentos de Edward Snowden, trabalho que também lhe valeu um Pulitzer.





De acordo com a informação revelada pela imprensa, Tiffany pôs fim à relação em que estava e "começou a passar muito tempo sozinha com o agente destinado a protegê-la".





Ao chegar ao conhecimento das altas patentes dos Serviços Secretos norte-americanos, terá surgido a preocupação "com o quão perto Tiffany parecia estar do agente alto, moreno e bonito", escreve a autora. De acordo com as normas, os agentes são proibidos de estabelecer qualquer tipo de relacionamento pessoal com as pessoas cuja a proteção é da sua responsabilidade.



No entanto, a filha do ex-presidente dos EUA e o "guarda-costas" em questão garantiram a Leonnig que não houve nenhuma relação entre ambos e que só passavam muito tempo juntos porque fazia parte das funções do agente. Devido às preocupações que esta "aproximação inapropriada" começou a gerar, o funcionário foi colocado noutras funções.





"Isto não mais é do que uma fofoca e não é verdade. A relação de Tiffany com os Serviços Secretos foi inteiramente profissional", declarou um porta-voz da filha do ex-presidente ao Washington Post.





No livro não é esclarecido Donald Trump foi informado destes casos, mas é do conhecimento do público que, enquanto presidente, foram várias as mudanças que operou na equipa de segurança. A autora, contudo, recorda que Trump tentou várias vezes demitir funcionários dos Serviços Secretos por considerá-los gordos ou baixos demais para o cargo.



"Quero esses sujeitos gordos fora da minha equipa", terá dito o antigo residente da Casa Branca, possivelmente confundindo o pessoal do escritório com os agentes ativos. "Como me vão proteger a mim e à minha família se não conseguem correr pela rua?".