Livro traça retrato de Trump colérico e paranoico

Raquel Ramalho Lopes - RTP05 Set, 2018, 11:48 / atualizado em 05 Set, 2018, 12:57 | Mundo

"É um idiota. É inútil tentar convencê-lo do que quer que seja. Nem sei mesmo o que estamos aqui a fazer. É o pior trabalho que alguma vez tive (...) Estamos na cidade dos malucos", desabafou o chefe de gabinete do Presidente norte-americano, John Kelly, numa reunião à porta fechada.





A frase resume o ambiente em que vivem secretários, conselheiros e assessores de Donald Trump e consta do livro do histórico jornalista de investigação do The Washington Post, diário norte-americano que esta terça-feira divulgou excertos da publicação com lançamento previsto para 11 de setembro.





Bob Woodward ja lançou vários livros sobre diferentes Presidentes; denunciou, juntamente com Carl Bernstein, na década de 1970, o escândalo de Watergate, que conduziu à demissão do Presidente Richard Nixon.

A alegada interferência russa nas eleições presidenciais, das quais Donald Trump saiu vencedor sobre Hilary Clinton é motivo de obsessão. O livro conta que, na preparação para a resposta às investigações liderada pelo procurador especial Robert Mueller, o ex-advogado de Trump John Dowd e Donald Trump simularam uma entrevista. No final, Dowd terá aconselhado: "Não testemunhe. É isso ou um fato-macaco cor de laranja", devido à forte possibilidade de o Presidente cometer perjúrio.





Um livro sobre o 45º Presidente Americano não estaria completo se não incluísse um capítulo sobre os famosos tweets. Aquando do aumento do número de 140 para 280 caracteres, Donald Trump terá lamentado a decisão para um conselheiro: “É uma coisa boa, mas é uma pena porque eu era o Ernest Hemingway dos 140 caracteres".



“É outro livro negativo sobre mim”



Para escrever o livro sobre os primeiros 18 meses de Trump na presidência, o autor teve conversas “de fundo” com atuais e antigos funcionários da Casa Branca cujas identidades não são reveladas.



Bob Woodward fez vários contactos para entrevistar o Presidente, entre os quais o senador Graham e a conselheira Kellyanne Conway que não facilitou a comunicação entre ambos.



Desta forma, só a 14 de agosto, já com o manuscrito concluído, é que dois conversaram ao telefone, um registo publicado agora pelo diário The Washington Post. Na gravação, o autor explica as tentativas de chegar à fala com o Presidente e Donald Trump a surpresa e vontade de lhe ter concedido uma entrevista.







“Então tenho outro livro negativo a caminho”, comentou Donald Trump durante a conversa com Bob Woodward, que aproveitou para saber mais sobre a identidade das fontes e para convencer o jornalista sobre o bom trabalho que está a fazer na Casa Branca.



Nesta terça-feira, logo após a divulgação dos excertos, Donald Trump é citado como particularmente zangado e desconfiado, chegando a andar a perguntar quem terá falado com o jornalista. “Ele pensa que não pode confiar em ninguém”, contou um conselheiro externo ao jornal. A mesma fonte acrescenta que a conselheira Kellyanne Conway tem pedido aos funcionários que não colaborem para a realização de livros e que tentem evitar que o presidente o faça.



Mesmo sem uma estratégia de comunicação definida para rebater as situações descritas na obra, a Casa Branca já respondeu, retorquindo que se trata de uma coleção de histórias fabricadas por antigos funcionários rancorosos.

O Presidente apelou a outros membros da Casa Branca a reagirem caso não concordem com o que já foi publicado.



O secretário da Defesa James Mattis e o chefe do gabinete John Kelly já vieram desmentir alguns pormenores dos episódios em que foram envolvidos.





Os primeiros 18 meses da governação de Donald Trump na Casa Branca só não foram piores porque a equipa fez um esforço contínuo para controlar a fúria e impulsividade do Presidente dos Estados Unidos, refere o livro de Bob Woodward.Com o sugestivo título “Medo: Trump na Casa Branca”, o jornalista apurou que os membros da equipa escondem documentos importantes, como tentativas para retirar os Estados Unidos do Tratado de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), para evitar que o Presidente os assine.Outro dos episódios descritos, ao longo de quase 450 páginas, revela que Donald Trump queria que os Estados Unidos assassinassem o Presidente sírio Bashar al-Assad, na sequência do ataque químico a civis, em abril do ano passado. "Vamos matá-los a todos! Vamos a isso! Entramos lá e acabamos com eles", terá dito ao telefone o Presidente dos Estados Unidos ao seu secretário da Defesa.Uma ordem ignorada por James Mattis, que a Trump respondeu ir “tratar imediatamente do assunto”, mas após ter desligado terá afirmado para um conselheiro: "Não vamos fazer nada do género. Vamos ser muito mais comedidos". Acabou por ter sido levado a cabo um ataque aéreo que não chegou a ameaçar Assad.Ao longo de quase 450 páginas são relatados vários episódios, muitos deles caricatos e anedóticos, em que se revela um Presidente incapaz de conduzir os destinos da nação americana.Numa reunião sobre a presença militar na Coreia do Sul, James Mattis é citado como tendo sido obrigado a explicar porque estão as tropas americanas a monitorizar as atividades de lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte. “Fazemos usso para impedir a Terceira Guerra Mundial”, terá argumentado o secretário da Defesa, que no final do encontro comentou que Donald Trump agia como se tivesse a idade mental “de um miúdo do 5º ou 6º ano (10 ou 11 anos)”.