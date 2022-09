Liz Truss vai acompanhar rei Carlos em viagem pelo Reino Unido

Truss, nomeada primeira-ministra por Isabel II na terça-feira, naquele que foi o último ato público da rainha, foi uma dos parlamentares que fizeram um juramento de fidelidade ao novo rei numa sessão especial no Parlamento no sábado.



Esteve presente quando Carlos III foi oficialmente proclamado o novo rei do Reino Unido.