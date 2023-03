Lloyd Austin diz que tropas americanas podem continuar no Iraque caso Bagdade peça

As tropas norte-americanas podem continuar em solo iraquiano caso o Governo de Bagdade pedir. Quase 20 anos depois da invasão do Iraque, a cooperação militar entre os dois países é forte e pode aumentar. O secretário da Defesa Lloyd Austin visitou as tropas dos Estados Unidos no Iraque e sublinhou o trabalho feito contra o auto proclamado Estado Islâmico.