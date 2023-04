"lobby" pró-armas de fogo dos EUA reúne em convenção

O evento, que decorre até domingo, é encarado como uma plataforma para a exibição das mais recentes armas de fogo, mas também um palco para nomes sonantes do Partido Republicano, como será o caso do ex-presidente Donald Trump ou do ex-vice-presidente Mike Pence, cujas intervenções constam no programa da convenção.Na lista de intervenientes figuram também os nomes dos rivais de Trump na corrida à nomeação presidencial pelo Partido Republicano: o governador da Florida Ron DeSantis e a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, que irão enviar mensagens de vídeo pré-gravadas.O alinhamento da reunião anual da NRA em Indianapolis não parece ser afetado pelos recentes tiroteios em massa nos Estados Unidos, como o que aconteceu em Nashville no mês passado, em que morreram três crianças e três adultos numa escola cristã, ou o mais recente ataque em Louisville, no estado do Kentucky, onde um funcionário do Old National Bank matou a tiro cinco pessoas.Estes tiroteios reacenderam um debate sobre a segurança e o controlo de armas automáticas nos Estados Unidos, país que já registou mais de 140 tiroteios em massa desde o início de 2023.