Localizado segundo suspeito do atentado em Nova Iorque

As autoridades americanas localizaram um segundo homem uzbeque suspeito de envolvimento no ataque de Nova Iorque de terça-feira, que causou a morte de oito pessoas e ferimentos noutras quinze.



A procuradoria de Manhattan acusou hoje de terrorismo o suspeito do atentado que na terça-feira fez oito mortos e 12 feridos em Nova Iorque, Sayfullo Saipov.



Num comunicado, refere-se que a acusação será formalmente anunciada numa conferência de imprensa e é apontado o apoio a uma organização terrorista estrangeira e destruição de veículos.



Na acusação a Saipov, refere-se que foi um ato deliberado e os investigadores afirmaram ter encontrado um telemóvel na posse de Saipov com propaganda do grupo terrorista Estado Islâmico.O homem foi alvejado pela polícia e está hospitalizado e já foi interrogado pelos investigadores, no quarto do hospital onde se encontra.Durante esse interrogatório, ter-se-á manifestado satisfeito com o ato que levou a cabo e pediu para que fosse pendurada uma bandeira do Estado Islâmico no quarto do hospital. Saipov terá afirmado que se inspirou em vídeos dos jihadistas para cometer o ataque em Nova Iorque.Saipov, de 29 anos, emigrou do Uzbequistão para os Estados Unidos em 2010 e estabeleceu-se no estado do Ohio.Do seu país de origem, situado a norte do Afeganistão, terão saído centenas ou milhares de voluntários do Estado Islâmico e de outras organizações extremistas na Síria, Iraque e Afeganistão.Outros imigrantes uzbeques que o conheciam descrevem Saipov como conflituoso, capaz de ser agressivo quer por causa de discussões triviais quer por conversas sobre temas como o Médio Oriente.Na mesquita que frequentava uma ou duas vezes por mês era visto como calado, sem se lhe conhecerem pontos de vista radicais.Pai de três filhos, Saipov terá casado em 2013 e ter-se-á mudado para o estado da Flórida, trabalhando como condutor de camiões.C/Lusa