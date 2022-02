Logística deficiente. Militares alemães à porta da guerra com falta de casacos e cuecas

Não pode dizer-se que o início da guerra na Ucrânia tenha apanhado os militares alemães com as calças na mão, porque é precisamente da falta dessas e doutras peças de vestuário que se queixam eles e elas.





E também não pode dizer-se que a Bundeswehr (Forças Armadas alemãs) tenha aprendido com a História, porque um dos mais dramáticos problemas da "Operação Barbarossa" - o ataque de surpresa lançado pela Alemanha nazi contra a URSS em 22 de junho de 1941 - foi não ter contado com a resistência do Exército Vermelho, que prolongou os combates até ao inverno e obrigou os militares alemães a combaterem com uma indumentária inadequada ao frio.