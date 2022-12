Loja de comida portuguesa em Hong Kong espera reabertura

Pequim anunciou na segunda-feira o fim do uso de uma aplicação que rastreia as deslocações do utilizador. O país mantém, no entanto, a quarentena obrigatória para quem chega de Hong Kong e do estrangeiro.

"O governo disse que as restrições iriam ser levantadas muito em breve. Esperemos que o negócio volte ao normal até ao Ano Novo Chinês [22 de janeiro], uma época alta, sobretudo para a alimentação", disse à Lusa o diretor de marketing da loja Bairro à Portuguesa.

Tony Cheung lembrou os "dias difíceis" do pior surto de covid-19 em Hong Kong, em fevereiro: "O impacto foi enorme para todos os negócios ligados à comida. Ninguém saía de casa, ninguém vinha aos centros comerciais, não havia turistas".

Para manter a porta aberta, a loja recorreu à entrega ao domicílio, "sobretudo para pratos especiais, como o leitão", ou fazia promoções para escoar os produtos, explicou Cheung, sobrinho de Michael Franco.

Com a época festiva a aproximar-se, tornam-se mais populares os cabazes de Natal, indicou Cheung, onde o Bairro à Portuguesa junta alguns dos produtos mais populares, como vinho do Porto, presunto e sardinhas congeladas.

"As pessoas provam as sardinhas assadas no restaurante e depois querem experimentar em casa", disse o gestor.

Sardinhas assadas é um dos pratos que Michael Franco aprendeu a fazer com a avó, filha de um general português que, após ter sido destacado em Macau, se mudou para Hong Kong. Franco é ainda bisneto de Manuel de Arriaga, o primeiro Presidente português (1911-1915).