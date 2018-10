Londres acusa Moscovo de fazer ciberataques em todo o mundo

Lusa04 Out, 2018, 08:50 | Mundo

"Este tipo de comportamento demonstra o desejo [russo] de operar sem levar em conta o direito internacional ou as normas estabelecidas", apontou Jeremy Hunt, em comunicado.

O ministro britânico afirmou ainda que Moscovo age com um sentido de "impunidade e sem considerar as consequências".

Os chefes das secretas europeias, principalmente os serviços secretos britânico e alemão, têm vindo a acusar a Rússia como a principal fonte de ameaças híbridas à Europa, citando as tentativas de manipulação de eleições, roubo de dados sensíveis e de um golpe no Montenegro, além do envenenamento de um antigo espião russo com um agente neurotóxico que o Reino Unido atribui à Rússia.