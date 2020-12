Londres aguarda "detalhes" do acordo do Brexit

Os embaixadores dos 27 devem sentar-se à mesa já amanhã, para avaliar o acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia.





O entendimento anunciado esta tarde impede, por exemplo, a aplicação de tarifas aduaneiras já a partir do primeiro dia do novo ano.



Londres abandona o bloco europeu, mas continuará a ter algumas vantagens no acesso ao mercado único.



Os pescadores europeus vão continuar a pescar em águas britânicas, mas perdem 25% da capacidade de captura durante os próximos 5 anos.



O acordo tem cerca de 2 mil páginas, prevê outros entendimentos em áreas como a energia, os transportes e as alterações climáticas.



Em Londres, o governo britânico garantiu, em comunicado, que estão cumpridas todas as promessas eleitorais de concretizar o 'brexit' e negociar um acordo de comércio com a União Europeia que dá vida a relacionamento económico sem quotas nem tarifas aduaneiras.



A notícia deste entendimento foi bem recebida, de uma forma geral, mas ainda há algumas dúvidas, que só vão ficar esclarecidas quando se conhecer melhor o documento, explica Bruno Manteigas, Correspondente da Antena 1 em Londres.