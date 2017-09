Londres atribui mais fundos para investigar desaparecimento de Madeleine McCann

Lusa29 Set, 2017, 07:04 / atualizado em 29 Set, 2017, 07:14 | Mundo

Os novos fundos vão permitir à polícia metropolitana de Londres alargar até março de 2018 as investigações, que deviam terminar no final deste mês se não fossem alocados mais recursos.

O Governo britânico investiu mais de 11 milhões de libras (12,5 milhões de euros) nas buscas por Madeleine desde 2011, quando as forças de segurança do Reino Unido começaram a colaborar com a polícia portuguesa¬.

Um porta-voz do ministério confirmou que foi aceite o pedido para continuar a operação da polícia, que em abril assegurou que seguia uma "significativa linha de investigação".

"Como se faz com todos os pedidos, os recursos necessários são revistos com regularidade e efetuam-se cuidadosas considerações antes de decidir atribuir fundos", disse o porta-voz.

A equipa britânica que procura pela menina chegou a contar com 30 efetivos em 2013, mas desde então ficou reduzida a "dois ou três agentes", admitiu a Scotland Yard no ano passado.

O então comissário chefe da polícia londrina, Bernard Hogan-Howe, assegurou que a investigação seria encerrada em poucos meses se não se chegassem a novas conclusões relevantes.

A Scotland Yard disse, no entanto, no início do verão, que tem uma pista que "vale a pena analisar", dado que "poderia proporcionar uma resposta" sobre o paradeiro da menina.

Madeleine McCann desapareceu da Praia da Luz, no Algarve, a 03 de maio de 2007, quando dormia com os irmãos num apartamento num complexo turístico.