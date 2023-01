Londres condena ataque "terrível" em Jerusalém que causou sete mortos

"Atacar os adoradores da sinagoga no Dia Memorial do Holocausto e Shabbat é terrível", escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros na rede social Twitter, na sexta-feira à noite, acrescentando: "Estamos com os nossos amigos israelitas".

Um homem palestiniano de 21 anos matou a tiro sete pessoas perto de uma sinagoga em Jerusalém oriental, durante as orações de Shabbat, antes de ser morto a tiro.

No seguimento deste ataque, 42 pessoas, algumas delas "membros da família do atacante", foram presas para interrogatório, disse hoje a polícia israelita.

A investida ocorreu um dia após um ataque do exército israelita em Jenin, no norte da Cisjordânia, que matou nove palestinianos.