Londres considera que Kiev tem capacidade para afetar a Rússia

Os serviços britânicos referiram-se à capacidade ucraniana após o recente ataque com `drones` contra uma instalação de reparação e manutenção de aeronaves na região de Rostov.

"Este ataque demonstra que as operações ucranianas ainda podem atingir alvos de importância estratégica significativa na Rússia, mesmo quando se acredita que esses locais estão protegidos", afirmaram.

As forças ucranianas atingiram com sucesso, usando `drones`, no dia 09 de março, uma instalação de manutenção em Taganrog, onde são "produzidos, atualizados, mantidos e reparados" os aviões A-50 de alerta aéreo antecipado e controlo.

"Os bombardeiros estratégicos de longo alcance, os aviões de transporte e o centro de testes da próxima geração de aviões de alerta e de controlo aéreo, o A-100, são de grande importância" para a Rússia, indicou o organismo britânico.

"A presença contínua de sistemas de defesa aérea ativos e posicionados em torno das instalações é uma indicação de importância", sublinhou o Ministério da Defesa britânico em declaração publicada nas redes sociais.

O ataque causou danos em dois "grandes edifícios", de acordo com "imagens que circulam na Internet", e "a perda dos A-50 - conhecidos como Beriev A-50 - é suscetível de degradar significativamente a consciência situacional" no campo de batalha, acrescentou.

"Duas semanas após a perda de um segundo A-50, é muito provável que a frota ainda esteja no solo e não esteja a voar em apoio às operações na Ucrânia", afirmou a mesma fonte, referindo que as instalações ocupadas "foram muito provavelmente utilizadas para alojar os aviões durante os períodos de manutenção profunda".