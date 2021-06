Londres denuncia encerramento "arrepiante" do jornal Apple Daily

"O encerramento forçado do @AppleDaily_HK pelas autoridades de Hong Kong é uma demonstração arrepiante da sua campanha para silenciar todas as vozes da oposição", escreveu Raab na rede social Twitter.

O anúncio do fecho do jornal acontece quase um ano depois de Pequim ter imposto uma drástica lei sobre a segurança nacional para acabar com qualquer dissidência na antiga colónia britânica.

No passado dia 17, mais de 500 polícias invadiram os escritórios do jornal, numa operação que resultou na detenção de cinco responsáveis e no congelamento de bens no valor de 18 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 1,9 milhões de euros) de três empresas ligadas ao Apple Daily.

O diário, durante anos um firme apoiante do movimento pró-democracia na região semiautónoma e que tem sido crítico dos líderes chineses, anunciou hoje que o seu último número vai ser publicado na quinta-feira.

Num comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico considerou "claro" que a lei sobre a segurança nacional é utilizada "mais como uma ferramenta para restringir as liberdades e punir os dissidentes do que para manter a ordem pública".

"O Governo chinês comprometeu-se a proteger a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão em Hong Kong no âmbito da declaração conjunta" assinada em 1984 sobre a transferência do ex-território britânico, declarou.

"Deve manter as suas promessas e respeitar os compromissos que assumiu livremente", insistiu Dominic Raab.