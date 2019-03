Londres. Desativados três engenhos explosivos em locais centrais

RTP05 Mar, 2019, 17:48 / atualizado em 05 Mar, 2019, 17:56 | Mundo

Segundo um porta-voz da polícia, citado pela agência Reuters, os engenhos não eram de grande potência, mas poderiam desencadear incêndios inicialmente de pequenas dimensões.

Agentes especialistas analisaram os pacotes, envelopes brancos de tamanho A4 com saquetas almofadadas no interior, e declararam ser pequenos dispositivos explosivos improvisados capazes de se incendiarem após serem abertos.



O primeiro alerta foi dado pelas 09:55 (hora local, a mesma que em Lisboa) num edifício onde está a sede da administração do aeroporto de Heathrow, no oeste de Londres, quando um pacote foi aberto pelos funcionários, o que resultou na ignição do explosivo, mas sem causar feridos.



Não houve feridos. As pessoas que estavam no edifício foram retiradas por precaução e o local mantém-se fechado enquanto decorrem investigações, mas não afetou o funcionamento do aeroporto, o maior do Reino Unido.







A polícia está a tentar apurar a origem dos envios das bombas.

Um outro pacote suspeito foi identificado pelas 11:40 na sala de correios da estação de Waterloo, mas não foi aberto e a polícia conseguiu neutralizá-lo sem afetar o funcionamento da estação ferroviária.



Pelas 12:10, um terceiro pacote suspeito foi encontrado num edifício do aeroporto de City, o que também levou a polícia a retirar os funcionários e a interromper temporariamente o metro de superfície Docklands Light Railway (DLR) enquanto neutralizava o explosivo.



A Polícia Metropolitana de Londres aconselhou os centros de transporte de toda a cidade a estarem vigilantes e a denunciarem pacotes suspeitos, mas por enquanto ainda não deteve quaisquer suspeitos.





(C/ Lusa)