Londres descreve Putin como "homem na gaiola que o próprio construiu"

, afirmou o ministro britânico da Defesa na quinta-feira, em entrevista à estação Sky News.Ben Wallace foi ainda mais longe nesta avaliação, ao descrever a Rússia pós-invasão da Ucrânia como um “país menor”.

“A Rússia é um país menor, ao invés de um país maior, como resultado da quebra deliberada do Direito Internacional com a invasão”.



, insistiu o governante britânico, para acrescentar que o presidente russo “tem não apenas de viver com as consequências do que está a fazer na Ucrânia, mas também com as consequências do que fez ao próprio exército”.Num eco da avaliação da NATO, Wallace carregou na ideia de que o recente anúncio, por parte de Moscovo, de uma redução dos ataques na região de Kiev se deve somente à concentração da máquina de guerra russa no sul e no leste da Ucrânia. E ainda assim a capital ucraniana continua a ser fustigada., anteviu o ministro britânico, antes de colocar a tónica no compromisso ocidental de robustecer o fornecimento de material de guerra à Ucrânia: em concreto, veículos blindados e artilharia de longo alcance, no que Ben Wallace classifica de “ajuda letal”.

Recurso a tropas destacadas na Geórgia

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e1x4jsAZnx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2022

Na sequência de avaliações que tem vindo a divulgar no Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido dava ontem conta de uma presumível deslocação de forças russas destacadas na Geórgia para o que o Kremlin descreve como a “operação militar especial” na Ucrânia.Segundo os serviços britânicos de informações militares,“É altamente improvável que a Rússia planeasse gerar reforços desta forma e é indicativo das baixas inesperadas que tem sofrido durante a invasão”, enfatiza o Ministério britânico da Defesa.

Contra-ataques ucranianos

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2022

Já esta sexta-feira o Ministério britânico da Defesa vem sinalizar a, “e localizadas numa das rotas de abastecimento” entre esta cidade e a capital., prossegue.“Tanto Chernihiv como Kiev tem sido sujeitas a contínuos ataques aéreos e de mísseis, apesar das afirmações russas de uma redução da atividade nestas áreas”.