Londres liga recuo russo na Ucrânia a pesadas baixas e reorganização

, sinaliza o Ministério da Defesa do Reino Unido, numa atualização dos serviços de informações militares publicada no Twitter.O mesmo órgão do Governo britânico acrescenta que é alta a probabilidade dePor outro lado, o recente anúncio de que a Rússia passaria a concentrar a ofensiva nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia,, ao invés de procurar obter novos avanços.

O cenário de uma redução dos ataques russos nas regiões de Kiev e Chernihiv ganhou consistência na terça-feira, no âmbito da mais recente ronda de negociações entre russos e ucranianos na Turquia.



Já esta quarta-feira Volodymyr Zelensky veio manifestar ceticismo face à posição da Rússia, ao afirmar que “os ucranianos não são pessoas ingénuas”., clamou o presidente da Ucrânia numa intervenção em vídeo.Após as conversações de terça-feira em Istambul, o vice-ministro russo da Defesa, Alexander Formin, afiançava que Moscovo pretenderia “aumentar a confiança mútua, criar as condições certas para futuras negociações e atingir o objetivo final de assinar um acordo de paz com a Ucrânia”.Zelensky considera que, embora as negociações tenham produzido sinais “positivos”, estes “não abafam as explosões de projéteis russos”:

“Isto não é um cessar-fogo”

De resto, o principal negociador russo, Vladimir Medinsky, admitia ontem, em declarações difundidas pela agência russa Tass, que as conversações de Istambul não haviam ainda criado condições para um cessar-fogo.. Disse também que a abertura ucraniana para assumir o estatuto de neutralidade seria comunicada ao presidente russo. Todavia,, vincou Medinsky.

Esta manhã as sirenes voltaram a fazer-se ouvir em Kiev, Jitomir, Kharkiv, Dnipro e Poltava, segundo os media locais.



Em Lugansk, no leste da Ucrânia, um gasoduto de alta pressão foi visado na última noite por bombardeamentos das forças russas, adiantou na plataforma Telegram o chefe da administração militar da região, Sergii Haidai, citado pela agência ucraniana Ukrinform.

As tropas russas desencadearam também ataques aéreos na região de Lugansk, designadamente em Voevodovka, Rubizhne, Lisichansk, Kreminna, Zolote e Popasna. Severodonetsk e localidades próximas têm sido alvo de bombardeamentos.