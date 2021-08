Londres. Milhares manifestaram-se em solidariedade com o povo afegão

O protesto começou em frente à residência oficial do primeiro-ministro e serviu também para criticar o Governo britânico pela incapacidade de responder aos talibã. Os manifestantes soltaram granadas de fumo e gritaram slogans, acusando os EUA e a NATO de terem falhado.