Londres. Polícia diz que não há indicação de cúmplices de ataque

Estão a ser divulgadas imagens do homem de 28 anos, que matou duas pessoas e feriu outras três.



Usman Khan nasceu no Paquistão mas viveu em Inglaterra, a 3 horas de Londres.



Era já conhecido da polícia. Foi um dos mentores dos ataques em 2012, também em Londres. Cumpriu pena de prisão por um crime de terrorismo e tinha saído recentemente em liberdade condicional, com pulseira eletrónica.



De acordo com o jornal The Guardian, Usman Khan pediu ajuda quando estava preso para se des-radicalizar, reconhecendo que a violência e o extremismo eram errados.



Usman Khan foi abatido pelas autoridades no local depois de ter esfaqueado 5 pessoas na Ponte de Londres.