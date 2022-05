Londres quer canalizar `novo capital` do FMI para África e pede a outros que se juntem

"Vou ser muito clara. O Reino Unido gostaria de realocar alguns dos seus DES através do BAD", disse a vice-diretora do Gabinete para os Negócios Estrangeiros, a Commonwealth e o Desenvolvimento do Reino Unido, Vicky Ford, numa sessão dos encontros anuais do BAD, a decorrer em Acra até sexta-feira.

O Banco Africano de Desenvolvimento tem apelado a que seja autorizado a redistribuir os DES do Fundo Monetário Internacional (FMI) porque, segundo o banco, só assim será possível alavancar esse valor em até quatro vezes.

O continente africano tem direito a 33 mil milhões de dólares (cerca de 27,6 mil milhões de euros) dos 650 mil milhões de dólares, quase 545 mil milhões de dólares, que o FMI emitiu em DES para ajudar as economias a recuperarem da pandemia, mas esse valor é claramente insuficiente para as necessidades de África, pelo que alguns países desenvolvidos aceitaram realocar parte dos DES que lhes cabiam, algo que ainda não se concretizou.

Hoje, Vicky Ford explicou que, para que seja viável realocar alguns dos seus DES através do BAD, o Reino Unido e outros parceiros terão de desenhar mecanismos que permitam cumprir os requisitos legais.

"É aqui que é complicado. Para cumprir a legalidade, não podemos canalizar os DES para o BAD sozinhos, precisamos que um grupo de países o façam juntos. Por isso nós, no Reino Unido, estamos a encorajar outros países a juntarem-se a nós. Apelamos fortemente a todos os que nos estão a ouvir para encorajarem outros países a fazê-lo", afirmou.

A responsável lembrou que o Banco Central Europeu tem restrições que "podem tornar as coisas difíceis para alguns países da Zona Euro", mas disse que há formas de resolver essas dificuldades.

"Eu conheço bem o Parlamento Europeu. Pode demorar muito tempo a tomar decisões. Mas sei que quando querem, conseguem fazê-lo bastante depressa, por isso espero que estejam a ver formas de o fazer rapidamente", apelou.

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos acionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.