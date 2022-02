Londres recusa antecipação de eleições regionais na Irlanda do Norte

O primeiro-ministro da Irlanda do Norte, Paul Givan, anunciou a demissão, na passada semana, em protesto contra o Acordo do `Brexit`, provocando a saída imediata da número dois do governo, Michelle O`Neill, e desencadeando uma crise política na província britânica.

Hoje, Lewis considerou que "o mais correto" é manter o próximo dia 05 de maio como a data para as eleições, apesar de as duas forças maioritárias no governo autónomo, o Partido Democrático Unionista (DUP) e o Sinn Féin, terem pedido a sua antecipação.

O ministro lembrou que, de acordo com a legislação em vigor, a assembleia autónoma "pode continuar a funcionar" sem o governo, pelo que é necessário "dar tempo e espaço" aos deputados regionais para que "produzam leis".

Até 2020, a queda do governo da Irlanda do Norte obrigava Londres a convocar eleições antecipadas, se ao fim de sete dias não houvesse substituição para os cargos de ministro e vice-ministro, prazo que agora foi alargado para seis semanas.

Os regulamentos agora em vigor estão incluídos no chamado acordo "Nova década, nova abordagem", assinado em janeiro de 2020 pelas formações políticas regionais para restaurar o governo de Belfast após três anos de suspensão, o que causou uma grave crise institucional.

O DUP alertou que vê como "difícil" regressar ao governo de coligação, após as eleições de 05 de maio, se os "problemas" que o Acordo do `Brexit` está a causar na província britânica não forem resolvidos.

Este mecanismo - que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2021, juntamente com os restantes acordos do `Brexit` - exige a fiscalização das mercadorias que chegam à Irlanda do Norte provenientes do Reino Unido, para impedir a entrada sem controlo de produtos no mercado comunitário europeu, ao mesmo tempo que impede uma "fronteira dura" entre as duas Irlandas, uma questão-chave para o processo de paz.

Embora Londres e Bruxelas continuem a negociar para melhorar o funcionamento do Acordo do `Brexit`, o DUP decidiu demitir-se, na passada quinta-feira, alegando a falta de progresso nesse diálogo.

A demissão foi condenada pelo Governo britânico, que instou DUP a empossar um novo primeiro-ministro na Irlanda do Norte e a "restaurar a estabilidade", mas sem sucesso.