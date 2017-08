Partilhar o artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia Imprimir o artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia Enviar por email o artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia Aumentar a fonte do artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia Diminuir a fonte do artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia Ouvir o artigo Londres sugere "união aduaneira temporária" com a União Europeia