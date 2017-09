Londres tenta tranquilizar empresários norte-americanos após novo impasse nas negociações do Brexit

RTP 01 Set, 2017, 19:39 / atualizado em 01 Set, 2017, 19:42 | Mundo

O representante britânico admitiu que as negociações com Bruxelas são difíceis, nomeadamente no que diz respeito aos custos que a saída deverá significar para o Reino Unido.



Bruxelas tem falado na necessidade de Londres pagar até cem mil milhões de euros para abandonar o projeto comunitário. Mas, segundo a imprensa britânica, o governo de Theresa May não estará disponível para pagar mais de 40 mil milhões de euros.



“Como fazemos quando nos apresentam uma fatura muito elevada, analisamo-la linha por linha. E temos muito bons juristas”, afirmou, explicando a tensão nas negociações.



A ida de David Davis aos Estados Unidos ocorre num momento em que as negociações pouco avançam. Segundo a France Presse, as empresas norte-americanas estão preocupadas quanto às consequências que um Brexit sem um bom acordo poderá ter nos seus próprios investimentos.



Por isso mesmo, os empresários norte-americanos questionaram o ministro britânico, nomeadamente no que diz respeito a eventuais futuras barreiras aduaneiras que poderão prejudicar as trocas comerciais entre o Reino Unido e o mercado europeu.



David Davis prometeu tudo fazer para facilitar a liberalização das trocas comerciais entre o Reino Unido e Bruxelas, enfatizando que Londres pretender que o comércio seja "tão fluído quanto possível".

Terceira ronda sem avanços

A visita de David Davis aos Estados Unidos acontece poucas horas depois do fim da terceira ronda de negociações entre Londres e Bruxelas. Esta nova ronda terminou na quinta-feira sem progressos significativos.



O não avanço nas conversações é especialmente significativo no que diz respeito aos compromissos financeiros assumidos por Londres.

Na quinta-feira, o representante da União Europeia nas negociações para o Brexit admitiu mesmo que há o risco de se chegar a março de 2019 sem um acordo entre as duas partes.