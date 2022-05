Londres vê Forças Armadas da Rússia "significativamente mais fracas"

Numa síntese do relatório dos serviços de informações militares, publicada no Twitter, o Governo britânico sublinha que o orçamento de defesa da Rússia quase duplicou entre 2005 e 2018.

“As Forças Armadas da Rússia estão agora significativamente mais fracas, tanto material como conceptualmente, como resultado da invasão da Ucrânia”.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 May 2022



