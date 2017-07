Londres viveu uma noite de confrontos

A polícia transportou-o para um hospital londrino, onde acabaria por morrer, momentos depois.



Durante os protestos os jovens atiraram cocktailsl molotov, pedras e garrafas contra a policia.



Muitos comerciantes fecharam as lojas com medo.



Ainda não se sabe se foram feitas detenções. Sabe-se apenas que durante a madrugada os jovens dispersaram, mas as forças de autoridade mantiveram-se no local.