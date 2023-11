Reuters

Londres volta a ver nas ruas manifestação pro-palestina



Milhares de pessoas voltaram a manifestar-se este sábado em Londres numa marcha pró-palestina e contra a curta duração das pausas humanitárias na região de Gaza.



A policia municipal já definiu que não vai permitir racismo nos protestos.



A organização da marcha é da campanha de solidariedade à Palestina, com sede no Reino Unido e pretende o fim do conflito entre Israel e o Hamas.