Na saída abrupta de Cabul, em 2021, tiveram de abandonar sonhos, a escola, os instrumentos que tocavam. "Tranquei o meu violino numa sala em Cabul para o deixar a salvo, mas não sei o que lhe aconteceu", confessa Al Sina Hotak. Mas a paixão pela música não vacilou. Vivem em ansiedade permanente pelo que poderá estar a acontecer com as irmãs ou os irmãos, com as mães ou os pais. Enfretaram as diferenças de língua, comida, hábitos sociais, religião, cultura, mas mantêm o sonho de amplificar a voz da música afegã. Foram a Genebra, tocaram no Palácio das Nacões Unidas quando se iniciava a Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro deste ano. Formam uma jovem orquestra no exílio à espera de conseguirem voltar a romper o slêncio no Afeganistão.



Longe de Cabul é um documentário da autoria de Cândida Pinto e Daniel Mota com imagem de David Araújo e Daniel Mota, edição de Maria Azevedo e realização de Daniel Mota. Para ver a 20 de dezembro, às 21h00, na RTP1. é um documentário da autoria de Cândida Pinto e Daniel Mota com imagem de David Araújo e Daniel Mota, edição de Maria Azevedo e realização de Daniel Mota. Para ver a 20 de dezembro, às 21h00, na RTP1.

. "Quando penso em viver sem música sinto que não posso respirar", declara Sevinch Majidi.Há mais de dois anos que a estudante Sevinch não vê a família que ficou no Afeganistão. Ela estudava no ANIM - Instituto Nacional de Música do Afeganistão em Cabul. Agora vive no norte de Portugal, frequenta o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian em Braga tal como muitos outros estudantes afegãos que tiveram de fugir de Cabul.Os alunos do ANIM - Instituto Nacional de Música do Afeganistão passaram por uma longa e atribulada viagem:. Chegaram com medos, ansiedades, estranhezas.