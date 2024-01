Longevidade aumentou. Vive-se até mais tarde em quase todo o mundo

Vive-se mais anos em praticamente todos os países do mundo. A longevidade está a aumentar. O Japão está entre os países onde se vive até mais tarde, assim como os que pertencem à Europa e à América do Norte.

Nestes, a esperança média de vida já ultrapassa os 80 anos e a perspetiva é de que, em 2030, seja de 83 anos para os homens e 86 para as mulheres.



Guiné-Bissau, República Centro-Africana ou Uganda registam a menor longevidade. Em 2030, os homens vão viver, em média, 61 anos e as mulheres 62.



Os dados foram publicadas na revista científica "Plos One", resultado do trabalho de uma equipa internacional de economistas e demógrafos.



Os investigadores verificaram ainda que a esperança média de vida entre homens e mulheres está mais próxima. Ainda assim, as mulheres continuam a viver até mais tarde.