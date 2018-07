Los Angeles aprova reforço de 8,6 milhões de euros para fundo de ajuda a crianças de imigrantes

Lusa04 Jul, 2018, 07:37 | Mundo

A Câmara Municipal e a Conselho de Supervisores do condado votaram, esta terça-feira, a favor do reforço do Fundo de Justiça de Los Angeles, criado no ano passado para ajudar os imigrantes sem passado violento em risco de deportação.

O `mayor` de Los Angeles, Eric Garcetti, e a supervisora do condado, Hilda Solis, anunciaram a criação deste fundo em 2016, antecipando uma política de imigração mais dura por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Nenhuma criança deve suportar o trauma de ser separada de seus pais ou o terror de não saber se eles verão suas famílias novamente", sublinhou em comunicado Eric Garcetti, acrescentando que "Los Angeles está a responder à crueldade com compaixão - dando esperança e assistência a pessoas que estão desesperadas".

Hilda Solis assegurou que o condado estará sempre com os imigrantes e requerentes de asilo.

"Ninguém neste país, muito menos uma criança pequena, deve ser forçado a defender-se sozinho em tribunal", disse à imprensa.

A Casa Branca iniciou em abril as chamadas políticas de `tolerância zero`, que determinam que os imigrantes que entram irregularmente nos EUA passem a ser processados criminalmente, o que implica a sua separação dos filhos.

Há cerca de duas semanas, Trump decretou o fim das separações das famílias na fronteira, devido às duras críticas recebidas.

Desde então, já foram reunidas mais de 540 crianças com os seus pais, se bem que mais de duas mil continuem detidas e separadas dos familiares, segundo dados oficiais.