Los Angeles. Multimilionários entre milhares em fuga das chamas

O ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, e o basquetebolista LeBron James, estão entre as mais de 20.000 pessoas forçadas a abandonar as suas casas na madrugada de segunda-feira, perante a ameaça de um novo incêndio em Brentwood, nas encostas de Bel Air e do célebre Museu Getty.