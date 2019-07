Lua. Especialista quer ver condições para Homem lá ficar

Foto: Reuters

Barack Obama falava em 2030. Donald Trump aponta agora para 2024 o regresso dos astronautas norte-americanos à lua.



Luís Braga Campos, professor catedrático do Instituto Superior Técnico e especialista em Mecânica Aplicada, ouvido pela jornalista Marta Pacheco diz que as motivações políticas e mediáticas condicionam a exploração do espaço.



Questionado sobre se o regresso - muitas vezes adiado - já não devia ter acontecido, o docente responde que não e explica que nada adianta ir e vir à lua ou até Marte. O que é preciso, defende, é uma aposta e um investimento a longo prazo para o Homem ter condições para lá ficar.





