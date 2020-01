Luanda Leaks. "Estamos perante um enorme exercício de hipocrisia"

O jornalista argumenta que "não é possível que algumas destas pessoas e entidades não soubessem, ou pelo menos suspeitassem, que poderia haver alguma coisa mais por trás do império que Isabel dos Santos constituía".



Sobre o caso concreto da Price Waterhouse Coopers, que cortou relações com a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, Nicolau Santos considera ser "extremamente chocante", dado que dois dos principais conselheiros de Isabel dos Santos vieram dessa mesma empresa.