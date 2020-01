Luanda Leaks. Investimento externo é bem-vindo se respeitar a lei, diz Marcelo

, frisou o Presidente português.“Cabe agora a esses poderes analisarem o que devem fazer, como devem fazer, se tiverem de o fazer”, considerou. “Não cabe ao Presidente da República, não cabe aos órgãos do poder político que não estes, estar a ter pronúncias sobre matéria que é da competência desse órgão”.

“Continua a ser bem-vindo, aliás, ainda esta semana o primeiro-ministro falou disso, da importância do investimento externo e do crescimento em Portugal”, acrescentou.O Presidente da República falou esta terça-feira à margem uma visita a Israel, a convite do chefe de Estado israelita, para participar no Fórum Mundial do Holocausto.

"Cooperação a todos os níveis"





Também esta tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado no Parlamento sobre o caso Luanda Leaks. Augusto Santos Silva assegurou que Portugal "fará o que tem feito".







"Portugal fará o que tem feito desde que eu sou ministro dos Negócios Estrangeiros: colocar a relação entre os dois países no melhor patamar possível, respeitar a justiça angolana, (...) fazer uso de todos os instrumentos de cooperação bilateral, alargar essa cooperação bilateral a outras áreas, incluindo áreas tão decisivas como a área fiscal, (...) e respeitar a independência dos reguladores e a independência dos poderes judiciais", frisou.







Portugal não deve ser "precipitado nas conclusões" que são tiradas "antes mesmo de conhecer os factos”. Questionado pelos deputados sobre o papel de Portugal, com o alegado envolvimento de pessoas e entidades portuguesas sobre o desvio de fundos denunciado pelo Luanda Leaks, Augusto Santos Silva diz que as autoridades portuguesas não devem "apenas" acompanhar, mas também promover a "cooperação a todos os níveis".

No debate da especialidade na Assembleia da República do Orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros para 2020, o chefe da diplomacia portuguesa considerou ainda que





"Cooperam as autoridades judiciárias - digo isto porque a Procuradoria Geral da República o diz publicamente - cooperam as instâncias reguladoras, cooperam os Ministérios das Finanças e as autoridades tributárias, cooperam os Ministérios de Relações Exteriores ou Negócios Estrangeiros, para que tudo seja claro e para que todos os indícios de más práticas possam ser investigados", refere.







O ministro dos Negócios Estrangeiros acrescenta ainda que esta cooperação tem por objetivo que as "más práticas eventuais possam ser penalizadas e para que a nossa cooperação e o nosso relacionamento económico seja limpo, seja transparente, seja cristalino".





"A melhor maneira de defender [as empresas, os trabalhadores e a economia portuguesa] é cumprindo a lei e sendo implacável no combate a práticas de corrupção, práticas cleptocráticas ou outras práticas indevidas", defendeu o ministro.





Durante a manhã, no final de uma reunião de chefes da diplomacia da União Europeia, em Bruxelas, o ministro dos Negócios Estrangeiros enfatizva que o Governo não tinha "comentários a fazer" sobre os alegados esquemas financeiros de Isabel dos Santos em Portugal, considerando que isso seria da competência "dos reguladores independentes".







Ainda esta terça-feira ao final da tarde, o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, afirmou que espera "cooperação em termos diplomáticos com todos os países que sintam que aspetos que foram trazidos à luz tenham relevância".





"O combate que estamos a fazer ao mau uso de recursos públicos em Angola é um combate sério, firme e vai continuar, porque precisamos de ter em Angola uma sociedade que respeite a lei. Vamos buscar a cooperação de todos aqueles países que podem ser relevantes nesta luta contra a corrupção", disse o governante após uma intervenção no Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House, em Londres, quando questionado sobre o caso Luanda Leaks.