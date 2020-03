Luanda Leaks. Justiça angolana instaura processo contra Isabel dos Santos

Foto: Reuters

Em Luanda, a justiça instaura uma ação contra Isabel dos Santos. Segundo a investigação do consórcio internacional de jornalistas, a angolana terá transferido perto de 100 milhões de euros de contas da Sonangol no EuroBic, para uma offshore no Dubai.