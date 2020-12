Luanda mantém cerca sanitária, com previsão de voos diários para Cabinda

As medidas foram hoje apresentadas pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e constam do novo decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública para combater à propagação da covid-19, que entra em vigor no sábado.

O ministro adiantou que a cerca sanitária em Luanda se vai manter, até ao dia 10 de janeiro, "porque os fundamentos que determinaram a sua criação" se mantêm, nomeadamente a contenção do vírus.

No entanto, as saídas e entradas da província vão ser mais fáceis no período festivo, entre o Natal e o fim de ano.

A circulação interprovincial vai continuar sujeita à realização prévia de um teste serológico, mas para facilitar o escoamento e entrada e saída de produtos essenciais à época natalícia, cuja procura vai aumentar, o governo vai proporcionar testes gratuitos para os camionistas que transportem esses bens de, e para, Luanda.

Adão de Almeida anunciou que vai ser igualmente autorizado o aumento de voos para a província de Cabinda.

"Estamos a criar condições para voos diários", salientou o ministro de Estado.

Angola, o país lusófono em África com mais mortes causadas pela covid-19, regista neste momento 358 óbitos e 15.804 infeções pelo novo coronavírus.