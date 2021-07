Lucros da Amazon sobem 6,6 mil milhões de euros no segundo semestre de 2021

Não obstante, este conglomerado tecnológico estava a baixar 6,85% nas transações depois do fecho de Wall Street, o que estava a ser atribuído a um volume de negócios de 113 mil milhões de dólares, o qual, apesar de corresponder a uma subida de 27%, foi inferior em dois mil milhões às expetativas dos analistas.Durante o último trimestre, a Amazon beneficiou do seu "Prime Day", uma operação promocional anual que dura dois dias no seu sítio na internet e se destina aos assinantes da sua fórmula Prime, que inclui entregas gratuitas em 24 horas e outras vantagens.", afirmou o grupo de Seattle, no seu comunicado com os resultados.Segundo a eMarketer, em 2021, as vendas mundiais da plataforma vão aumentar mais de 26%, para 626,6 mil milhões de dólares, o que corresponde a 12,7% do mercado global de comércio eletrónico.Estes saldos aproveitaram a revendedores terceiros, adiantou a empresa, que é acusada regularmente de esmagar a concorrência.





Investigação cria pressão política







No final de maio, o procurador da capital dos EUA, Washington, lançou uma investigação contra a Amazon, que acusa de impedir os comerciantes de venderem os seus produtos menos caros no seu sítio.Estas pressões políticas e as críticas recorrentes de associações por causa das condições de trabalho nos seus entrepostos não afetaram o seu sucesso comercial.Por outo lado, a Amazon adquiriu no final de maio o quase centenário estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, em Hollywood, por 8,45 mil milhões de dólares. Este catálogo vai-lhe permitir enriquecer consideravelmente o Prime Video, que está incluído na assinatura.O apetite pela 'cloud' também não diminuiu, mesmo com o levantamento progressivo das restrições sanitárias, graças às necessidades das empresas em armazenagem e tratamento informático dos dados.A AWS, a divisão da "cloud" da Amazon, líder mundial do setor, apresentou 14,8 mil milhões de dólares de lucro, mais 37% do que há um ano.A empresa conseguiu recentemente uma importante vitória neste domínio, que deixa antecipar novos desenvolvimentos lucrativos.