Luis Abinader discute projetos de turismo em Portugal

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Presidência da República Dominicana confirmou que Abinader vai passar por Portugal na primeira viagem ao estrangeiro após a reeleição e encontrar-se com o chefe de Estado português.

Horas antes, a Presidência portuguesa tinha dito que Marcelo Rebelo de Sousa convidou Luis Abinader a realizar uma visita oficial a Portugal, que decorrerá em 28 de maio.

De acordo com uma nota divulgada na página na Internet da Presidência, o chefe de Estado transmitiu "votos de sucesso, bem como de prossecução do desenvolvimento e reforço das relações entre Portugal e a República Dominicana, tanto no domínio bilateral, quanto no contexto ibero-americano".

A Presidência da República Dominicana disse que, antes de visitar Portugal, Abinader irá partir na sexta-feira para Roma.

Na segunda-feira, o chefe de Governo irá encontrar-se com o Presidente da Itália, Sergio Matarella, e reunir-se com o Papa Francisco, assim como participar num encontro bilateral com autoridades do Vaticano.