Lukachenko fecha fronteiras da Bielorrússia e muda equipa de segurança do país

As entradas na Bielorrússia a partir da Lituânia, Letónia, Polónia e Ucrânia estarão condicionadas a partir desta quinta-feira até nova ordem. O Governo do Presidente Alexander Lukachenko usou a pandemia de Covid-19 para justificar o encerramento parcial das fronteiras com aqueles países. Mas a decisão coincide com alterações no seu executivo na área da segurança.