Lula aceita detenção após missa de homenagem à mulher

A Folha de São Paulo diz que a cerimónia está marcada para as 9h30 da manhã, hora local, 13h30 tarde em Portugal.



A justiça brasileira rejeitou mesmo, esta sexta-feira, um segundo pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados de Lula da Silva.



O prazo fixado pelo juiz Sérgio Moro para a entrega voluntária do ex-presidente brasileiro terminou às nove da noite, hora de Portugal, cinco da tarde no Brasil, desta sexta-feira.



Lula passou a segunda noite na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e só foi visto a acenar aos apoiantes