Lula admite candidatar-se à presidência do Brasil

", disse Lula em entrevista à rede de televisão norte-americana CNN.", acrescentou.Na semana passada, na sua primeira declaração pública após as condenações na Lava Jato terem sido anuladas, Lula da Silva recusou confirmar se será novamente candidato nas eleições presidenciais de 2022.", disse Lula, na ocasião, em São Paulo.

Lula, de 75 anos e que governou o Brasil entre 2003 e 2010, chegou a cumprir 580 dias de prisão, entre abril de 2018 e novembro de 2019 e, desde então, o ex-presidente recorria da sua sentença em liberdade condicional.





Lula pede que Biden convoque G20 para debater distribuição de vacinas



O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente norte-americano, Joe Biden, que compartilhe as vacinas restantes contra a covid-19 e convoque o G20 para discutir a distribuição de imunizantes.



"Uma sugestão que gostaria de fazer a Biden é que é muito importante convocar com urgência uma reunião do G20, é importante convocar os principais líderes mundiais e colocar uma coisa na mesa, um só tema: vacina, vacina, vacina", disse.



O líder da oposição brasileira garantiu que "a responsabilidade dos líderes internacionais é tremenda" e disse que se dirige a Biden porque não confia no atual governo do Brasil, presidido por Jair Bolsonaro.



"Peço a Biden que faça isso, porque não acredito no meu governo. Nem poderia pedi-lo a Donald Trump (ex-presidente dos EUA), mas Biden é um sopro para a democracia no mundo", acrescentou Lula.



Ainda na entrevista, o ex-presidente brasileiro pediu aos Estados Unidos que compartilhem as suas vacinas que sobraram, algo que, até ao momento, Washington se negou a fazer.



"Os Estados Unidos têm um excesso de vacinas e não vai usar todas e talvez essas vacinas, quem sabe, poderiam ser doadas ao Brasil ou para outros países ainda mais pobres que o Brasil, que não tem condições de comprar vacinas", afirmou o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT).





