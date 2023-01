Lula critica polícias presentes durante invasões em Brasília

A actuação da polícia militar no Brasil, em aparente conivência com os manifestantes, levanta muitas questões. Lula da Silva acusa esta força de segurança de incompetência e má fé. O secretário de segurança do distrito federal, ex-ministro de Bolsonaro, já foi exonerado. O governador de Brasília foi suspenso por 90 dias.