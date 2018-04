Lula da Silva à espera de conhecer o seu futuro

O Supremo Tribunal Federal decide esta quarta-feira sobre um “habeas corpus” apresentado pela defesa do ex-presidente.



Este “habeas corpus” pretende impedir que Lula da Silva seja preso até ser julgado em todas as instâncias da justiça brasileira.



Este é já um longo processo e Lula da Silva já foi condenado, como explica o correspondente da Antena 1 no Brasil, Luís Baila.



Se os magistrados negarem o “habeas corpus”, Lula da Silva poderá ser preso ainda esta semana e começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão.



Se o recurso for aceite, Lula só poderá ser preso após ser julgado primeiro perante o Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, pelo próprio Supremo Tribunal Federal.