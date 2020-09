Lula da Silva acusou Bolsonaro de transformar a pandemia numa arma de destruição em massa

O antigo presidente do Brasil usou as redes sociais para estas declarações, no dia da independência do Brasil. Nas comemorações oficiais, Jair Bolsonaro apareceu rodeado de crianças e não usou máscara. A reportagem é do correspondente da RTP, Pedro Sá Guerra.