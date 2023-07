Lula da Silva assinala retorno "produtivo" às relações com a Europa

"Para o Brasil, é extremamente produtivo este regresso à União Europeia. O nosso país ficou seis anos afastado de qualquer atividade política internacional, menosprezando a importância do que significam as relações diplomáticas e o comércio exterior", afirmou o presidente brasileiro, na antecâmara de um fórum empresarial e da cimeira UE-CELAC.



Procurando traçar mais uma linha de demarcação face ao antecessor, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou a vontade de "colocar o Brasil no centro do protagonismo internacional".

, vincou.

Bruxelas recebe até terça-feira a primeira cimeira em oito anos da UE com os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). São esperados mais de 50 chefes de Estado e de governo.



