Lula da Silva considera Bolsonaro "cópia mal feita de Trump"

Jair Bolsonaro garante que vai respeitar os resultados das eleições no Brasil mesmo em caso de derrota, desde que a votação seja limpa e transparente. O presidente brasileiro deu a primeira entrevista da campanha ao Jornal Nacional mais visto do Brasil, onde foi confrontado com as várias contradições do seu discurso político.