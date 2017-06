Lula da Silva diz que a esquerda tem de preparar-se para voltar ao poder no Brasil

Lusa 02 Jun, 2017, 21:51 | Mundo

O ano de "2018 [data das próximas eleições] está longe para alguém que não tem esperança, mas para nós, 2018 já começou. É por isso que eles estão com medo e temos a certeza de que se a esquerda está indo para a batalha com um programa bem preparado que novamente irá governar este país ", disse Lula da Silva, na abertura de um Congresso do PT em Brasília.

Lula da Silva, que presidiu o Brasil de 2003 a 2010, lidera as sondagens para as próximas eleições, mas é ameaçado por cinco processos judiciais relacionados com o escândalo de corrupção da Petrobras.

Uma pesquisa publicada em abril pelo Instituto Datafolha mostrou que Lula da Silva tem 30% dos votos na primeira volta.

A conferência do PT em Brasília coincide com uma grave crise que abala o Governo do Presidente conservador Michel Temer e, nas ruas, as manifestações juntam milhares de brasileiros a exigir novas eleições diretas.

Um ano após ter sucedido Dilma Rousseff, destituída após ser condenada pelo Congresso do país, Michel Temer tem seu mandato ameaçado por revelações de esquemas de corrupção denunciados pela empresa brasileira JBS.

Segundo a Constituição brasileira, se Temer for destituído ou renunciar, o Congresso terá que escolher seu sucessor numa eleição indireta, mas muitos brasileiros recusam esse caminho, devido à imagem manchada dos políticos com assento nas duas casas do Parlamento.