Lula da Silva diz que não há mais espaço para o ódio em primeiro discurso sem condenações

"Não há mais espaço para guardar ódio (...) A Lava Jato desapareceu da minha vida. Não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Estou satisfeito que tenha sido reconhecida aquilo que meus advogados vem dizendo há muito tempo", afirmou Lula da Silva, numa conferência de imprensa em São Bernardo do Campo.

Esta foi a primeira vez que o maior líder da esquerda brasileira falou sem o peso de condenações judiciais, em quase quatro anos.

A saga judicial que envolve Lula da Silva teve um capítulo importante em 12 junho de 2017, quando foi condenado pela primeira vez pelo ex;juiz Sérgio Moro a 9 anos e seis meses de prisão, pena aumentada para 12 anos e 1 mês de reclusão pelo Tribunal Regional Federal da 4.° Região em janeiro de 2018.

A sentença dizia respeito à posse de um apartamento de luxo na cidade do Guaruja, cuja posse era atribuída ao ex-presidente por procuradores do Ministério Publico, que também afirmavam que o imóvel lhe foi dado como suborno para que ele, em troca, favorecesse os interesses da construtora OAS.

Esta condenação motivou a prisão de Lula da Silva, que permaneceu encarcerado por 580 dias na sede da Polícia Federal, em Curitiba, até ser libertado por uma decisao do STF que alterou uma jurisprudência que permitia prisão de réus após condenação em segunda instância, em 2019.

Na segunda-feira, o Lula da Silva obteve uma vitória sem precedentes quando o juiz Edson Fachin, relator dos casos da Lava Jato no STF, anulou todas as sentenças já proferidas contra si no Paraná, ato que lhe devolveu os direitos políticos e tornou uma candidatura presidencial possível em 2022.

"Estou muito feliz porque a verdade venceu (...) Quero voltar a andar por este país para conversar com este povo. O povo não tem o direito de permitir que um cidadão que causa todos os males que o [Presidente do Brasil, Jair] Bolsonaro causa continue governando", acrescentou.

Nas suas declarações, escusou sempre a confirmar se será candidato nas eleições de 2022, remetendo essa decisão para o seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT).

O ex-presidente brasileiro também lembrou que foi preso no mesmo lugar onde discursava hoje e fez agradecimentos aos seus aliados e apoiantes.

"Há quase três anos eu me entreguei aqui, na sede do Sindicado dos Metalúrgicos. Eu fui obviamente contra a minha vontade porque sabia que estavam prendendo um inocente", disse o ex-presidente brasileiro.

O antigo chefe de Estado ainda enfrenta outros processos abertos na Justiça, em casos, na maioria, relacionados com a operação anti-corrupção Lava Jato.

Diante de dezenas de jornalistas, numa sala ampla em silêncio, Lula da Silva não se furtou a criticar os `media` que considera que o perseguiram.

"Durante longos cinco anos tantos setores da imprensa não exigiram nenhuma veracidade do [ex-juiz Sergio] Moro, dos procuradores [da Lava Jato], da Polícia Federal para divulgar as mentiras que contaram ao meu respeito", acusou.

"Era preciso destruir, afinal de contas um torneiro mecânico sem um dedo já tinha feito demais neste país. Era preciso evitar que este cidadão voltasse a pensar em governar o país", comentou.

No final da conferência de imprensa, o ex-presidente brasileiro, que evitou falar como candidato, considerou que os empresários e os investidores que temem o seu regresso ao poder precisam de refletir melhor sobre o que querem.

"O que o mercado quer? O mercado quer ganhar dinheiro investindo em coisas produtivas? Então tem que gostar de mim. O mercado quer ganhar dinheiro vendo o povo virar consumidor, comendo coisa de melhor qualidade, vestindo coisas de melhor qualidade, viajando, tem que votar em mim. Mas se o mercado quiser me ver entregar o património nacional não vote em mim, tenha medo", concluiu.