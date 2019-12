Lula da Silva e Dilma Rousseff absolvidos da acusação de organização criminosa

1 A Globo age contra a liberdade de imprensa ao não divulgar de forma equânime as notícias sobre o PT. A denúncia feita em set/2017 contra Lula, Dilma e outros militantes, foi noticiada no JN com 4m33s e no Bom Dia Brasil em 8m48s. — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 5, 2019 Dilma Rousseff lançou a mesma crítica, relembrando que, quando surgiram as denúncias contra ela e contra Lula da Silva, as notícias sobre o tema possuíam vários minutos.

A decisão de absolver Lula e Dilma foi ditada pelo juiz federal de Brasília, Marcus Vinicius Reis Bastos, e também beneficia os ex-ministros das Finanças dos anteriores governos, António Palocci e Guido Mantega, assim como o antigo tesoureiro João Vaccari.Os cinco estavam acusados de teremDe acordo com Rodrigo Janot, antigo procurador-geral do Brasil e responsável pela queixa contra os antigos presidentes, Dilma e Lula participaram numa rede que, entre 2002 e 2016, reuniu 1480 milhões de reais para as campanhas eleitorais.No entanto, o juiz que agora absolveu os acusados concluiu que não existiam provas suficientes e que a queixa apenas pretendia “criminalizar a atividade política”.de quatro ou mais pessoas, com divisão de tarefas, algum tipo de hierarquia ou estabilidade”, determinou o juiz.Lula da Silva reagiu no Twitter, criticando o pouco tempo de antena dado à notícia da absolvição. “Quando sai a sentença de inocência: 51 segundos”, escreveu o antigo líder.

Outros processos em aberto





A absolvição diz respeito apenas a, que a 8 de novembro deixou a cadeia onde se encontrava detido desde abril de 2018, depois de o Supremo Tribunal ter autorizado que o ex-presidente aguarde em liberdade até que esgote todos os recursos que tem direito a utilizar para tentar provar a sua inocência.Lula cumpria uma pena de oito anos e dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na semana passada, porém, um tribunal de segunda instância confirmou uma condenação contra o antigo líder brasileiro que elevou a pena em pelo menos cinco anos.O ex-presidente, que assegura ser vítima de uma “perseguição judicial e política”, tinha já sido absolvido em julho do ano passado de uma acusação de obstrução de justiça por alegadamente ter tentado comprar o silêncio de um funcionário da Petrobras para evitar que este o denunciasse pelos desvios na petrolífera.O advogado de Lula da Silva, Cristiano Zanin, veio já afirmar que