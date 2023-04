Lula da Silva e Xi Jinping reúnem em Pequim

A delegação de Lula da Silva inclui sete ministros, 19 deputados e cinco governadores.Hoje de manhã, o chefe de Estado brasileiro vai reunir-se ainda com o diretor-executivo da State Grid, a estatal chinesa que é uma das maiores empresas no setor elétrico brasileiro. A empresa opera as duas linhas de alta tensão que ligam a hidroelétrica de Belo Monte, no Pará, à região Sudeste do país latino-americano.No último dia da visita, Lula da Silva vai ainda reunir-se com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, com Zhao Leji, o presidente da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo do país asiático, e participa na cerimónia de entrega de cestos florais ao Monumento dos Heróis do Povo, situado na Praça Tiananmen.