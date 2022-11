Lula da Silva em Lisboa na próxima semana é possibilidade

A possibilidade de Lula da Silva se encontrar com o primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa, foi admitida à agência Lusa por fonte do executivo.

Segundo o jornal Expresso, com presença confirmada na COP27, o Presidente eleito do Brasil está a analisar a hipótese de iniciar por Lisboa o seu périplo internacional, ainda antes de tomar posse em 01 de janeiro próximo, em Brasília.

Na segunda-feira, na COP27, António Costa, num dos discursos que proferiu nesta cimeira do clima, saudou a posição do Presidente eleito do Brasil em defesa da floresta da Amazónia.

"É com renovada esperança que se ouviu o Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, renovar o seu compromisso com a desflorestação zero da floresta amazónica", declarou o líder do executivo português, numa mesa-redonda que contou com as presenças dos presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, do Conselho, Charles Michel, e do primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, entre outtos responsáveis políticos.

Enquanto secretário-geral do PS, António Costa manifestou apoio a Lula da Silva na campanha para a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras.